Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İşimiz biraz stresli ve gerilimli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Armağan Çağlayan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gör Beni’ programında açıklamalarda bulundu. YouTube’da yayınlanan söyleşide Kalın, yerine getirdiği işi ‘biraz stresli ve gerilimli’ olarak tanımladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu 'Gör Beni' programında açıklamalarda bulundu. Yerine getirdiği işi 'biraz stresli ve gerilimli' olarak tanımlayan Kalın,“Eskilerin güzel bir tabiri var; “kurb-i sultan ateş-i suzan” derler. Yani yöneticiye, sultana ne kadar yakın olursanız ateş o kadar yakıcı olur” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Bunu göze almazsanız, bu işe girmemeniz lazım. Konular ağır çünkü. Meseleler büyük. Aldığınız her bir karar bu ülkenin, bu memleketin, bu topluluğun her bir ferdinin hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Geleceğini belirliyor. O sorumluluğu taşımak kolay bir şey değil. Şimdi ben bunu söylerken, şunu da ifade etmek isterim; sorumluluğun en ağırını taşıyan sayın cumhurbaşkanımız, devletin lideri, başkanı olarak... Biz onun yanında yükünü almaya çalışan, ona yardımcı olmaya çalışan insanlarız. Cumhurbaşkanımız o konularda müthiş iş disiplini olan bir insandır. Hiçbir işini savsaklamaz, hafife almaz. O anda mevcuttur. Bir konuyu arz ettiğimizde zihni oradadır. Ne olursa olsun konu… Bunun getirdiği bir başka iş disiplini var, bize. Lider böyle çalışıyorsa, sen de böyle çalışmak zorundasın. Böyle lakayt, hazırlıksız, birikimsiz, test edilmemiş bilgilerle gelip bir cumhurbaşkanının önüne çıkamazsınız. En ciddi konular, karara bağlanıyor, talimata dönüşüyor, politika haline dönüşüyor. Bunun ciddiyetini kavrayarak çalışmak zorundasınız. Bunun getirdiği bir ağırlık, bir gerilim oluyor ama kötü manada değil."
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