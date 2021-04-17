Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, yurttaşlar için bütçe rehberi hazırladı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütçenin vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için “Vatandaşın Bütçe Rehberi” hazırladı. Rehberde temsili “kara tahta” üzerinde ders anlatılır gibi gelir ve giderler aktarıldı.
Buna göre bütçe giderleri 1 trilyon 346.1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar TL, bütçe açığı 245 milyar TL. Rehberde temsili “kara tahta” üzerinde gelirler ile giderler tek tek sıralandı. “Ders: Bütçeye Giriş, Konu: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi” denilerek “ders ve konunun” ne olduğu belirtildi. Devamında 1 trilyon 101.1 milyar TL olan bütçe gelirleri şöyle sıralandı: Vergi gelirleri 922.7 milyar TL. Gelir vergisi: 195.3 milyar TL. Kurumlar vergisi 105.2 milyar TL. Dahilde alınan KDV 71.6 milyar TL. ÖTV: 213.7 milyar TL. İthalde alınan KDV: 194.9 milyar TL. Gümrük vergisi: 24.4 milyar TL. Damga vergisi 23.8 milyar TL. Harçlar: 34.4 milyar TL. Diğer vergi gelirleri: 59.4 milyar TL. Vergi dışı diğer gelirler: 178.4 milyar TL.
Rehberde 1 trilyon 346.1 milyar TL olan bütçe giderleri de şöyle yer aldı: Personel giderleri 326.6 milyar TL. Sosyal güvenlik devlet primi giderleri 54.5 milyar TL. Mal ve hizmet alım giderleri 89.1 milyar TL. Faiz giderleri 179.5 milyar TL. Cari transferler 536 milyar TL. Sermaye giderleri 103.7 milyar TL. Sermaye transferleri 8.8 milyar TL. Borç verme 38 milyar TL. Yedek ödenekler 9.9 milyar TL. l ANKARA
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