TBMM bütçesinden milletvekilleri için bastırılan özel pullara milyonlar ödendi

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, PTT ile TBMM Başkanlığı arasında “TBMM Milletvekili Posta Gönderileri ve Kişisel Pul Hizmetlerine Dair Sözleşme” imzalandığını bildirdi. TBMM Başkanlığı ile PTT arasında kişisel pul hizmetini de kapsamına alan ilk sözleşmenin 29 Aralık 2017 tarihinde imzalandığına işaret edilen yanıtta, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren de sözleşmenin yürürlüğe konulduğu, her yıl 31 Aralık’ta yenilendiği ve güncellendiği bildirildi. Yanıtta, bu kapsamda son sözleşmenin 31 Aralık 2020 tarihinde imzalandığı belirtildi. Yanıta göre TBMM ile PTT arasında imzalanan sözleşme kapsamında 2020 yılında 191 milletvekilinin kişisel pul talebi karşılandı ve TBMM Başkanlığı bütçesinden sadece bu pulların bedeli ödendi. PTT’ye kişisel pul hizmetleri için 2020 yılında 4 milyon 425 bin 31 TL, 2021 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan dönem için de 210 bin 620 TL ödeme yapıldı. CHP’li Şener önergesinde, “Yıllardır kâr eden PTT’nin geçen yıl sebebi bilinmeyen nedenlerle zarar ettiği görülmektedir. Meclis bütçesinden PTT’ye aktarılan bu paranın PTT’nin zararlarını azaltma amacı var mıdır? Meclis Başkanlığı’nın PTT’nin zararlarını azaltma gibi bir görevi var mıdır” sorularını da yöneltmişti. Yanıtta bu sorulara, “Yapılan sözleşme gereğince PTT’ye alınan hizmetlerin karşılığı kadar ödeme yapılmaktadır. Soruda dile getirilen iddianın temellendirilmesi için TBMM’nin aldığı hizmet dışında, fazladan ve karşılıksız olarak ödeme yapmış olması gerekir. Ancak böyle bir durum mevzubahis değildir. Alınan hizmet karşılığı yapılan ödemeden ibaret olan para aktarımının ‘PTT’nin zararını azaltma’ olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir” karşılığı verildi.