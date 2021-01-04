Cumhurbaşkanlığı yabancıyı Türkiye'ye yatırıma çağırdı: Hem nitelikli hem uygun maliyetli iş gücü!

04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:44

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yabancılara imalatta saatlik işçi maliyetinin Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da 47,2 Amerikan dolar olduğuna belirterek Türkiye'ye yatırım çağrısı yapmıştı. İTO'nun "ucuz işgücü" vurgulu çağrısının benzeri de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin internet sitesinde, yabancı yatırımcıları çekmek için “Türkiye’nin yatırım ortamı ve sunduğu fırsatları keşfedin” diyerek, ülkede yatırım yapmak için sıraladığı nedenler arasında ‘ucuz emek gücü’ de yer aldı. Yatırım Ofisi, “Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü” başlığıyla, yabancı yatırımcıya şöyle çağrıda bulundu:

"Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.”



