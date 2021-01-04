Cumhurbaşkanlığı yabancıyı Türkiye'ye yatırıma çağırdı: Hem nitelikli hem uygun maliyetli iş gücü!
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, “Türkiye’deki sunduğu fırsatları keşfedin” diyerek, yabancı yatırımcıyı ülkedeki "nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü”nü değerlendirmeye çağırdı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) yabancılara imalatta saatlik işçi maliyetinin Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da 47,2 Amerikan dolar olduğuna belirterek Türkiye'ye yatırım çağrısı yapmıştı. İTO'nun "ucuz işgücü" vurgulu çağrısının benzeri de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin internet sitesinde, yabancı yatırımcıları çekmek için “Türkiye’nin yatırım ortamı ve sunduğu fırsatları keşfedin” diyerek, ülkede yatırım yapmak için sıraladığı nedenler arasında ‘ucuz emek gücü’ de yer aldı. Yatırım Ofisi, “Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü” başlığıyla, yabancı yatırımcıya şöyle çağrıda bulundu:
"Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.”
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Boğaziçi Rektörü'nün Türkçesini eleştirdi
- Vallahi aç kaldık, topluyoruz
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Memur-emekli zam oranları belli oldu