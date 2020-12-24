Emekçiye işsizlik düştü

24 Aralık 2020 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Latin Amerika’da yeni yılda 30 milyon kişinin işini kaybedeceği öngörüldü

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan çalışmaya göre, 2021’de işsizlik göründü. İşini kaybedenlerin yanı sıra 23 milyon kişinin de fırsat eksikliği nedeniyle işgücünden ayrılacağı belirtildi.

Salgınla birlikte tüm dünyada gerek çalışma gerek yaşam koşulları daha da zorlaşan emekçiyi gelecek yılda da büyük sıkıntılar bekliyor. Korona özellikle Latin Amerika ve Karayipler’de yüksek işsizlik, hareketsizlik ve güvencesiz istihdam olarak sahnede olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Latin Amerika ve Karayipler için yıllık İşgücüne Genel Bakış Raporu’nda 2021’de istihdamın ciddi şekilde kötüleşeceğine işaret etti. Çalışmaya göre, yaklaşık 30 milyon kişi gelecek yıl işsiz kalacak ve 23 milyon kişi de fırsat eksikliği nedeniyle işgücünden ayrılmış olacak.

10 yıl geri gitti

ILO Bölge Direktörü Vinícius Pinheiro, son 10 ayda Latin Amerika ve Karayipler’deki işgücü piyasalarının en az 10 yıl gerilediğini ve krizin bitmek üzere olmadığını söyledi. İlk raporlamanın 1994 yılında başladığını hatırlatan Pinheiro, “2021’e yoğun bakımda bir istihdamla giriyoruz. Bu, şimdiye kadar yaşadığımız en büyük krizdir” dedi. İstihdamın, yoksulluğu azaltmak ve bu salgının sonrasında bıraktığı eşitsizlikleri azaltmak için çok önemli olduğunun altın çizen ILO Latin Amerika ve Karayipler Direktörü’nün verdiği bilgiye göre, bölgede işsizlik, bir önceki yıla göre 2.5 puan artışla yüzde 8.1’den yüzde 10.6’ya yükselen güçlü bir artış kaydetti. Demek ki iş bulamayan, iş arayan sayısı 5.4 milyon artarak 30.1 milyona ulaştı.

Belirsizlik çok

Ancak rapor, böylesine ani bir kriz senaryosunda, işsizlik oranının hikâyenin sadece bir kısmını anlattığı konusunda uyarıyor. Bu yıl, fırsat eksikliği nedeniyle iş aramaktan vazgeçen insanlar tarafından hareketsizlik eşi görülmemiş bir şekilde arttı. 2020’nin üçüncü çeyreğinin sonunda elde edilen verilere göre istihdama katılım oranı 5.4 puan düşerek yüzde 57.2’ye geriledi. Yüzdelerin ötesinde, bu, yaklaşık 23 milyon insanın geçici olarak işgücünden çıkarıldığı ve işini ve gelirini kaybettiği anlamına geliyor. Ekonomiler toparlanırken, işgücü piyasalarına dönüşleri gelecek yıl işsizlik göstergeleri üzerinde ek baskı yaratacak gibi görünüyor. ILO, krizin neden olduğu kayıp zemini telafi etmek için yetersiz olan yüzde 3.5 civarında ılımlı ekonomik büyüme gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, 2021’de işsizlik oranının tekrar yüzde 11.2’ye yükselebileceğine dikkat çekti. Salgınlarla ilgili korkular ve aşılama süreçlerinin etkinliği de dahil olmak üzere Covid-19 salgınının geleceğini çevreleyen belirsizlikler de var.

Yenice’de sözleşme

Karabük Yenice Belediyesi’nde 76 belediye işçisini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler olumlu sonuçlandı. İki yıl olarak imzalanan sözleşme gereği işçilere görevlerinin birinci ve ikinci yılında devletin açıklayacağı enflasyon oranında artış yapılacak. İlk defa toplusözleşme imzalayan 44 işçinin taban aylığı yapılan zam ile net 2 bin 900 TL’ye yükselecek.

DSF 75 yaşında

Genel kurulu 15-16 Aralık tarihlerinde yapılan Dünya Sendikalar Federasyonu 75. kuruluş yılını kutladı. Türkiye’den DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikası, DSF’nin 75. Yılını kutlamak amacıyla Taksim/ Odakule’de kitlesel basın açıklaması yaptı. Sendika öncesinde de asgari ücretle ilgili eylem yaptı. Kutlama ve eyleme Tüvtürk, Demtrans, Mc Paketleme, İstanbul ve Kocaeli Nakliyat Ambarları İşçileriyle Uzel Makina, Real Market, Uyum/Makro Direnişçileri katıldı.

Metalde salgın tehlikesi

Metal sektöründe salgın ciddi boyutlara ulaştı. Birleşik Metal-İş sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinin dörtte üçünde aktif vaka saptandı. Kimi işyerlerinde salgın tanısı konulmuş işçi oranı yüzde 30’lara ulaştı. İmalat sanayiinde aktif vaka sayısı en az 112 bin olarak görüldü. İmalat sanayiinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışıyor.