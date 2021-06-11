Reuters'tan çarpıcı analiz: 'Erdoğan 3 ay beklemek zorunda kaldı'

11 Haziran 2021 Cuma, 17:12

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden’ın NATO Zirvesi’nde görüşmesi dış basında gündem olmayı sürdürüyor. Reuters ise konuyla ilgili “Erdoğan ve Biden anlaşmazlık konularının gölgesinde bir araya geliyor” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayınladı.

İngiliz haber ajansı Reuters haberinde, “Washington ile zorlu ilişkilere yabancı olmayan bir isim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert anlaşmazlıklar ve yeni başkanın Türkiye'ye karşı mesafeli tavrının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile görüşecek” yorumuna yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir üst düzey yetkili Reuters’a açıklamasında, "NATO zirvesinin ardından Biden ile neden yeni bir dönem başlamasın? Görüşme kolay bir görüşme olacak mı? Hiç sanmıyorum ama kimse umutsuz da değil" ifadelerine yer verdi.

Reuters'a konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Türkiye için ulusal güvenlik konusu olan bu konulardan geri adım atılması mümkün değil" dedi.

‘ERDOĞAN 3 AY BEKLEMEK ZORUNDA KALDI’

Erdoğan’ın Biden'la göreve başlamasından sonra ilk kez yüz yüze görüşeceği hatırlatılan haberde, cumhurbaşkanın üç ay beklemek zorunda kaldığı belirtildi. “Biden'dan önceki Başkan Donald Trump ile sorunları kişisel ilişkilerini kullanarak çözen Erdoğan için Beyaz Saray'ın daha mesafeli ve eleştirel yeni tutumu işleri zorlaştırıyor” yorumunda bulunuldu.

OLASI GÖZÜKMÜYOR

Haberde, “İki ülke arasındaki gerilimlerin başında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması geliyor. Bu durumda iki tarafın görüşmeleri sürdürmesi durumunda bile çok mesafe katedebilmesi pek olası gözükmüyor” ifadelerine yer verildi.

Analizde, “Biden yönetimi, 2013 yılında hükümet karşıtı Gezi Parkı protestoları nedeniyle üç yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ederek Türkiye'nin insan hakları ihlali siciline eleştirisinin dozunu artırmıştı. Normalde bu tarz konularda hırçın bir tutum sergileyen Erdoğan sessizliğini korurken bu sessizlikte ABD'li yatırımcıları ülkeye çekmek ve ekonomiyi koronavirüs salgınının etkilerinden kurtarmak ve baskı altındaki lirayı rahatlatmak istemesinin de payı bulunuyor” değerlendirmesine yer verildi.