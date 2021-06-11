Erdoğan'dan NATO Zirvesi açıklaması: Biden ile Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacağız

11 Haziran 2021 Cuma, 14:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camii'nin açılış töreninde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

NATO Zirvesi ile ilgili, "Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke" düşüncesini dile getirdi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, "Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak" bilgisini verdi.

Erdoğan, "Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞMELER

NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık neler yapıyoruz neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye - ABD arasındaki ilişkileri sayın Biden ile ele alma imkanı bulacağız. İkili görüşmelerimiz var. İngiltere, Fransa, Almanya, Letonya başbakanları cumhurbaşkanları ile görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak orada sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de basın açıklamamızı NATO zirvesinden sonra yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak.

"TÜRKİYE AZERBAYCAN ARASINDA KAPSAMLI BİR SÖZLEŞME OLACAK"



Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşme imzalayacağız. Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız.



"SÜRATLE BİR TURİZM ATAĞI, BİR TURİST ATAĞI BAŞLAYACAK"



Şu anda, 32 milyonu yakaladık aşılamada. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasında da ilgili bakanlarımız İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyet Antalya'ya gelmek suretiyle görüşmeleri yapacaklar. Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı başlayacak.