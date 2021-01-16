Cumhuriyet, AKP döneminde Kiptaş’ın ucuza kiraya verdiği mülkleri ortaya çıkardı: Skandal kira listesi

16 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait KİPTAŞ’ın AKP döneminde bazı mülkleri AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı dernek ve vakıflara ucuza kiraladığı ortaya çıktı. Mülkleri kiralayanlar arasında ENSAR Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu Beykoz’daki “Nun Okulları”nın yanındaki özel orman alanı da vakfa 49 yıllığına, aylık sadece 19 bin 120 liraya kiralanmış. Okul, arazinin bir bölümünü şu an spor alanı ve bahçe olarak kullanıyor. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “KİPTAŞ tarafından 93 milyon TL’ye satın alınan 8 adet arsası KDV hariç aylık sadece 48 bin 216 lira 17 lira bedelle vakıf ve derneklere kiraya verilmiş” dedi.

UCUZA KİRALANDI

İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarının son bileşimi önceki gün Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde KİPTAŞ’ın genel müdürü olan şu anki Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın aralık ayında mecliste yaptığı konuşmada gündeme getirdiği şirketin bugünkü yönetimi ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Konuşması sırasında KİPTAŞ’ın önceki dönem bazı dernek ve vakıflara ucuza kiraladığı mülkleri de açıkladı.

Cumhuriyet’in ulaştığı listeye göre KİPTAŞ, 8 taşınmazı bazı dernek ve vakıflara ucuza kiraladı. Listeye göre Ensar Vakfı İktisadi İşletmeleri Başakşehir İkitelli’deki Ensar Kız Öğrenci Yurdu’nu aylık 8 bin 109 liraya kiraladı. Yapının aylık kira bedeli şu an 78 bin 430 lira olarak hesaplandı. Yine Başakşehir’deki İlim ve Yayma Cemiyeti Yurdu 49 yıllığına aylık 3 bin liraya kiralandı. Listede en dikkat çekici kiralamalardan biri de Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Beykoz Dereseki’de KİPTAŞ’a ait 554 bin 843 metrekarelik alanı 49 yıllığına aylık 19 bin 120 TL’ye kiralaması oldu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu “Nun Okulları”, Beykoz’da 2. derece sit alanına 2015’te yapılmaya başlamıştı. Okul yıl yıl genişlemişti. Vakfın kiraladığı arazi ise okulun hemen yanında yer alıyor. Okul, bu araziyi spor alanı ve bahçe olarak kullanıyor. Tarık Balyalı, “KİPTAŞ tarafından 93 milyon liraya satın alınan 8 adet arsa, KDV hariç aylık sadece 48 bin 216 lira 17 kuruş bedelle bu vakıf ve derneklere kiraya verilmiş” dedi.

650 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Balyalı, AKP yönetimindeki KİPTAŞ’ın 2016 yılında Başakşehir’de 300 milyon liraya aldığı arsanın satış sürecinde yaşanan skandalı da kamuoyuna açıkladı. Balyalı, yapılan işlemlerin bir “kasa boşaltma” hareketi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Başakşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel KİPTAŞ tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde satın alınıyor. Yönetim kurulu kararına göre KİPTAŞ, burada bir proje üretmeyi ve yapılan inşaatlar sonrasında 33 milyon lira kâr elde etmeyi amaçlıyor. KİPTAŞ, bu 2 parseli de 11 Ocak 2016 tarihinde 3 ayrı firmadan satın alıyor, ancak bu 3 firmanın hepsi birbiriyle ilişkili grup şirketleri. Arsanın maliyeti 317 milyon 500 bin liraya yükseliyor. Sonra yerel seçim sürecine kadar hiçbir şey yapılmıyor. Yerel seçim yaklaşırken muhtemelen İBB’nin kasasında para olmadığı için KİPTAŞ, bu arsayı kasasında para olan bir diğer İBB iştiraki İMAR AŞ’ye 315 milyon liraya, zararına satıyor. Satış işlemi de KİPTAŞ’ın 21 Aralık 2018 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden yapılıyor. Ancak İMAR AŞ, KİPTAŞ’ın yönetim kurulu kararından 2 gün önce 19 Aralık 2018 tarihinde bu arsa için 280 milyon lira ödeme yapıyor. Bu paranın 270 milyon lirası kâr dağıtımı adı altında İBB’ye ödeniyor. Bu paranın İBB’ye ödendiği gün çeşitli projelerden kaynaklı olarak İBB’den 109 milyon lira alacağı olduğunu da söylemem gerekiyor. Eski İBB yönetiminin parayı almakta o kadar acelesi varmış ki KİPTAŞ’tan İMAR AŞ’ye tapu devrini bile yapmıyorlar. Yönetime geldikten sonra biz 11 Aralık 2019 tarihinde tapu devrini yapmışız. Yüzlerce milyon TL’lik işlemde bulunulan bu arsa, 23 Haziran seçimleri sonrasında AKP grubunun teklifi ve oylarıyla yeşil alan ilan edildi. Geçmişte bu alanın alım ve satımından dolayı da AKP’li meclis üyelerinin teklifiyle yaklaşık 650 milyon liralık bir kamu zararı oluşmuş oldu.”