Cumhuriyet altını ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.712,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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