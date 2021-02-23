Cumhuriyet altını ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.712,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 15:44
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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