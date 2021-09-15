Cumhuriyet duyurdu, adrese teslim ilan düzeltildi

15 Eylül 2021 Çarşamba, 14:50

Gazetemizde 7 Eylül'de çıkan haberde, bir vakıf üniversitesi olan Ankara Medipol Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” düzenlemesine karşın adrese teslim bir kadro ilanı verildiği yazıldı. Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık bölümü Türkçe Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi alımı için verilen ilanda, “Yeni Çağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış” olma şartı arandı. İlan kadroya başvurmak isteyen akademisyenlerin tepkisini çekmişti.

BİR GÜN SONRA DÜZELTİLDİ

Medipol Üniversitesi, haberimizden bir gün sonra ilanda düzeltme yaptığı ortaya çıktı. İlanda "Yeni Çağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış" olması şartı kaldırıldı. Gazetemize daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora yapan Güray Gümüş de ilanın düzeltilerek yeniden yayınlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.