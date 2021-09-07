Türk Dili bölümüne tarih bilen akademisyen şartı

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “İlanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” düzenlemesine karşın bir vakıf üniversitesi olan Ankara Medipol Üniversitesi’nde adrese teslim bir kadro ilanı verildiği iddia edildi. Türkçe Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi alımı için verilen ilanda, “Yeni Çağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış” olması şartı aranması kadroya başvurmak isteyen akademisyenlerin tepkisini çekti.

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 29 Ağustos 2021’de öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınması için ilan verildi. Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık bölümü Türkçe Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi alımı için “Türk Dili Edebiyatı Bölümü mezunu, Yeni Çağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak. ALES puanı en az 80 olmak” şartları sıralandı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora yapan Güray Gümüş, başvuru yapmak için baktığı ilanda gördüğü şartlar karşısında şaşırdığını kaydetti. Kişiye özel ilan verildiğini iddia eden Gümüş, Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nın Tarih bölümüne bağlı olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Gümüş şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir üniversitede Türk Dili Edebiyatı Bölümü’ne bağlı böyle anabilim dalı yoktur. Ayrıca Yeni Çağ Tarihi alanında yüksek lisans yapmış olmak Türkçe öğretmek için bir kimseye daha fazla yeterlilik sağlamaz. Türkçe öğretecek olanlar Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe bölümlerinden mezun olanlar olabilir ancak. AKP’li yetkililerin ‘Artık kişiye özel ilan devri kapandı’ diye yaptıkları açıklamalardan sonra böyle keyfi ve hukuksuz bir ilan verildi. Türkçe öğretecek öğretim görevlisi için alan dışından birini aramak hem edebiyat bölümlerine, hem bu bölümlerin geleneğine hem de üniversitelere büyük saygısızlıktır.”