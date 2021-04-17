Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
‘Kırmızı Oda’da Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, Cumhuriyet Pazar'a konuk oldu. Deniz Ülkütekin'e konuşan oyuncu, ‘Kanlı Elmas’ filmini izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdiğini söylüyor.
Yazar Sedef Ecer, Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtladı.
Hindistan’ın İstanbul Başkonsolos Vekili Sudhi Choudhary ile Mine Esen'in keyifli sohbeti.
Ataol Behramoğlu, Elçin Poyrazlar, Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Gamze Akdemir'in yazıları.
Bekâr annelerin beklentileri, çocuklarıyla ilgili kaygıları ve hayalleri.
Şarkılarında özgür ve tutkulu kadınların hikâyelerini anlatan Müge.
Oscar’ın belgeselleri.
Yaşamda umudun simgesi: Badem ve çiçekleri.
Çocuklar ve koronavirüs.
Evcil hayvanların tüyleriyle baş etme yöntemleri.
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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