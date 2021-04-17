Cumhuriyet gazetesi zengin içeriği ile yarın sizlerle

17 Nisan 2021 Cumartesi, 17:34

‘Kırmızı Oda’da Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, Cumhuriyet Pazar'a konuk oldu. Deniz Ülkütekin'e konuşan oyuncu, ‘Kanlı Elmas’ filmini izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdiğini söylüyor.

Yazar Sedef Ecer, Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtladı.

Hindistan’ın İstanbul Başkonsolos Vekili Sudhi Choudhary ile Mine Esen'in keyifli sohbeti.

Ataol Behramoğlu, Elçin Poyrazlar, Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Gamze Akdemir'in yazıları.

Bekâr annelerin beklentileri, çocuklarıyla ilgili kaygıları ve hayalleri.

Şarkılarında özgür ve tutkulu kadınların hikâyelerini anlatan Müge.

Oscar’ın belgeselleri.

Yaşamda umudun simgesi: Badem ve çiçekleri.

Çocuklar ve koronavirüs.

Evcil hayvanların tüyleriyle baş etme yöntemleri.

Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

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