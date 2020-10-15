Cumhuriyet, Ödemiş’te sahte alkolden hayatını kaybeden iki kuzenin aileleriyle görüştü
Son yıllarda vergilerin fazla olması, alkollü içeceklere yapılan zamlar yurt genelinde kaçak alkollü içki üretimini de artırdı. Bu artış sahte alkol kullanımı sebebiyle hayatını kaybedenlerin artmasına da neden oldu. Sahte alkol kullanımı sebebiyle ölenlerin aileleri, suçun sadece sahte alkolde olmadığını yüksek vergi ve zamların da suçlu olduğunu söylediler.
Pahalılıktan alkol alamayan yurttaşlar merdiven altı tabir edilen denetimsiz imalathanelere yöneldi veya kendi evinde içkisini yaptı. Kaçak içkiye yönelme ölümleri ve dramları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet, 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde, beraber içki içip yaşamını yitiren kuzenler Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu’nun aileleri ile görüştü. Aileler, suçun sadece sahte alkolde değil, onları bu yola iten vergilerin ve sistemin suçu olduğunu anlattı.
ÇOK PAHALI
Engin Dokuyucu’nun ağabeyi Emin Dokuyucu, kardeşinin çok içki içtiğini para yetiştiremediği için kaçak alkole başvurduğunu anlattı. Alkolü yıllardır aynı marketten aldığını belirten Dokuyucu, “Ülkede alkolden alınan vergi yüzde 86 olunca ucuza mal etmek için bu yolla alıyordu. Marketteki fiyat çok pahalı. Türkiye’de ölenlerin hepsi bence pahalı alkolü alamadığı için bu yolu seçti ve vefat etti” dedi.
DENETİM ARTSIN
Hayatını kaybeden 55 yaşındaki kasap Mehmet Görgülüer’in kardeşi Nimet Sayan ise insanları sahte alkol içmeye iten sebeplerin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı. Kuzeni ile alkol aldıktan sonra sabah yatağında ölü bulunduğunu anlatan Sayan, “Denetimler artırılmalı. Can yakanlar bulunsun. Şu ana kadar ölüm yoktu. Şimdi daha çok arttı. Anlam veremiyoruz” diye konuştu.
Kardeşinin büfede satılan alkolü almak zorunda bırakıldığını ifade eden acılı kardeşi Sayan, “Parası olan bandrollü alkolü alıyor. Ama olmayan ne yapacak? Onlar da güvenli bildiği yerden mecburen kaçak alkolü alıyor. Burada kaçak alkol satanlar kadar vergi ve pahalı olmasını sağlayanlar da sorumlu” ifadelerini kullandı.
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