25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:36

Bu hafta pazar konuğumuz İstanbul'a veda etmeye hazırlanan Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter. İstanbul'dan giderken aklında martıların sesinin kalacağını söyleyen Başkonsolos ile Paris-Ankara gerilimini, çocukluğunda başlayan Türkiye ilişkisini ve İstanbul'u konuştuk. Mine Esen söyleşisi…

Emrah Kolukısa, feminist avukat Feyza Altun'la yeni romanı Sınırda Üç Kadın'ı, sosyal medyada dolaşan ve tepki çeken tecavüz listesini, kadınlar açısından Türkiye'nin gidişatını konuştu.

Deniz Ülkütekin, Oscar jürisine Türkiye'den davet alan ilk yapımcı Zeynep Özbatur Atakan ile söyleşti...

Şehriban Kıraç, Akyakalı kadın balıkçılarla bir araya geldi. Kimi çocuğunu denizde kaybetmiş, kim yüzme bilmiyor! Tek başlarına açılıyorlar maviliklere, deniz geçim kapısı onlar için...

Figen Atalay: Tasarımlar iyilik için

Hilal Köse: Nemrut'un güçlü kızı Zeynep...

Arif Kızılyalın: Yeni şampiyon Başakşehir

Tuğba Özer: Psikiyatrist doktor Agah Aydın'la ilişkiler, aşk, sanal alem...

Vecdi Seviğ: Adalet Ağaoğlu'nun ardından… Patlıcanlı pilav…

Merve Saatçi: Damar dostu kavun

Deniz Yavaşoğulları: Hayvanları koruma polisleri

Özge Mumcu Aybars: Kimsesiz ölüler

Zehra İpşiroğlu: Fi Çi dizisindeki şiddet ağı

Mustafa K. Erdemol: Doktorun çizdiklerine bir bakın

Ataol Behramoğlu: Sabahattin Ali'de Gorki'den çizgiler

Alper İzbul: Huysuz veda ederken de öğretti

Enver Aysever: Gül kokulu mürekkebin izinden inatla gitmek

Haftanın sanat ajandası

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu