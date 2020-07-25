Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın…
Bu hafta pazar konuğumuz İstanbul'a veda etmeye hazırlanan Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter. İstanbul'dan giderken aklında martıların sesinin kalacağını söyleyen Başkonsolos ile Paris-Ankara gerilimini, çocukluğunda başlayan Türkiye ilişkisini ve İstanbul'u konuştuk. Mine Esen söyleşisi…
Emrah Kolukısa, feminist avukat Feyza Altun'la yeni romanı Sınırda Üç Kadın'ı, sosyal medyada dolaşan ve tepki çeken tecavüz listesini, kadınlar açısından Türkiye'nin gidişatını konuştu.
Deniz Ülkütekin, Oscar jürisine Türkiye'den davet alan ilk yapımcı Zeynep Özbatur Atakan ile söyleşti...
Şehriban Kıraç, Akyakalı kadın balıkçılarla bir araya geldi. Kimi çocuğunu denizde kaybetmiş, kim yüzme bilmiyor! Tek başlarına açılıyorlar maviliklere, deniz geçim kapısı onlar için...
Figen Atalay: Tasarımlar iyilik için
Hilal Köse: Nemrut'un güçlü kızı Zeynep...
Arif Kızılyalın: Yeni şampiyon Başakşehir
Tuğba Özer: Psikiyatrist doktor Agah Aydın'la ilişkiler, aşk, sanal alem...
Vecdi Seviğ: Adalet Ağaoğlu'nun ardından… Patlıcanlı pilav…
Merve Saatçi: Damar dostu kavun
Deniz Yavaşoğulları: Hayvanları koruma polisleri
Özge Mumcu Aybars: Kimsesiz ölüler
Zehra İpşiroğlu: Fi Çi dizisindeki şiddet ağı
Mustafa K. Erdemol: Doktorun çizdiklerine bir bakın
Ataol Behramoğlu: Sabahattin Ali'de Gorki'den çizgiler
Alper İzbul: Huysuz veda ederken de öğretti
Enver Aysever: Gül kokulu mürekkebin izinden inatla gitmek
Haftanın sanat ajandası
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
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