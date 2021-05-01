Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:03

REDD grubunun solisti Doğan Duru, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeliğini Emrah Kolukısa’ya anlattı. Duru, “İnsanların kendilerini ifade etmekten şu veya bu nedenle çekinmeyecekleri günleri görmeyi istiyorum. Bu da iktidar seçimi kaybettiğinde olacak” diyor.

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