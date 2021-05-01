Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle
Tam kapanma süresinde de Cumhuriyet Pazar, dopdolu içeriğiyle yine sizlerle birlikte olacak. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
REDD grubunun solisti Doğan Duru, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeliğini Emrah Kolukısa’ya anlattı. Duru, “İnsanların kendilerini ifade etmekten şu veya bu nedenle çekinmeyecekleri günleri görmeyi istiyorum. Bu da iktidar seçimi kaybettiğinde olacak” diyor.
Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Özge Mumcu Aybars, Elçin Poyrazlar’ın yazıları…
Gamze Akdemir’den Pelin Gülşen ile Renkler kitabı söyleşisi…
Yeni EP’si “Sonrası Kalır”ı Ayça Han’a anlatan Melek Mosso, “Pandemide anladım ki tek kazancımız alkışmış” diyor.
Meraklı çocuklar için aşı rehberi…
Her anı uzayda geçen bir film: Stowaway
Dördüncü Uluslararası Kadın Filmleri Festivali,
Doğa ananın cömertliğiyle ödüllendirdiği Abant.
Vecdi Seviğ’den patatesin yolculuğu
Pati Günlükleri, haftanın sanat ajandası
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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