Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:28

Cumhuriyet Pazar her hafta olduğu gibi bu hafta da zengin bir içerikle siz okurlarıyla buluşuyor.

Yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Mert Fırat ile İBB'deki yeni görevini ve kültür sanatın kitlelere yayılması hakkındaki planlarını Hilal Köse'ye anlattı.

"Yaşadınız, öldünüz, Bir Anlamı Olmalı Bunun..." Yeni kitabi ile okuyucularla buluşan Selim İleri utanarak itiraf etti, "çok umutsuzum."

Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Mustafa Kemal Erdemol ve Enver Aysever yazıları.

Saraybosna'dan ödülle dönen Büyük İstanbul Depresyonu'nun yönetmeni Zeynep Dİlan Süren Emrah Kolukısa'ya konuştu.

Son yılların önemli kadın bestecilerinden Zeynep Gedizlioğlu yeni albümü Birleştir ve Ayrıl'ı Deniz Ülkütekin'e anlattı.

Rita Urgan: Bazıları neden çok yese de kilo almaz?

Salgın en çok anneleri etkiledi. Araştırmalara göre anneler artık daha yorgun. Figen Atalay Saglın Dönemi'nde Ebeveynlik Raporu'nu yazdı.

Kediler neden sizi yalar? Deniz Yavaşoğulları'ndan kedileri anlama rehberi.

Patronsuz Atölye'de keyifle üretim. Tuğba Özer'den Mor Çepni'nin hikayesi...

Merve Saatçi: Buğdayn atası, siyez.

Emrah Kolukısa'dan haftanın sanat ajandası.