Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

19 Eylül 2020 Cumartesi, 17:02

Bu pazar dosya konumuz uzay. Birleşik Arap Emirlikleri bile Mars'a uydu göndermişken, Ay'a turist taşıma hazırlıkları sürerken olana bitene bir göz atalım dedik. Özlem Yüzak hazırladı.

Ödüllü oyuncu Serdar Orçin, 20 yıllık sanat yolculuğunu Emrah Kolukısa'ya anlattı.

ABD'de yaşayan İranlı yazar Marjan Kamali ile Figen Yanık yemek sohbeti yaptı. Kamali, "Yemekler benim geçmişle bağım. İranlılar için pirinç pilavı pişirmek gerçekten bir törendir” diyor.

Figen Atalay: Okul başlarken anne ve babalara öneriler

Merve Saatçi: Pandemide çocuk beslenmesi

Zainab Salbi, Saddam Hüseyin’in pi- lotunun kızı. Irak’ta büyüdü. 19’un- da tanımadığı bir adamla evlendirildi, Amerika’ya götürüldü. Women for Women International’ı kurdu binlerce kadına ulaştı. Şimdi o yolculuğu bir kitapta topladı. Gamze Akdemir yazdı.

Nebahat Koç'tan Erikli Yaylası'nda doğa yürüyüşü...

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