Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Cumhuriyet Pazar yarın zengin içeriğiyle okurlarıyla buluşuyor. Gazetenizle birlikte bayinizden istemeyi unutmayın.
Bu pazar dosya konumuz uzay. Birleşik Arap Emirlikleri bile Mars'a uydu göndermişken, Ay'a turist taşıma hazırlıkları sürerken olana bitene bir göz atalım dedik. Özlem Yüzak hazırladı.
Ödüllü oyuncu Serdar Orçin, 20 yıllık sanat yolculuğunu Emrah Kolukısa'ya anlattı.
ABD'de yaşayan İranlı yazar Marjan Kamali ile Figen Yanık yemek sohbeti yaptı. Kamali, "Yemekler benim geçmişle bağım. İranlılar için pirinç pilavı pişirmek gerçekten bir törendir” diyor.
Figen Atalay: Okul başlarken anne ve babalara öneriler
Merve Saatçi: Pandemide çocuk beslenmesi
Zainab Salbi, Saddam Hüseyin’in pi- lotunun kızı. Irak’ta büyüdü. 19’un- da tanımadığı bir adamla evlendirildi, Amerika’ya götürüldü. Women for Women International’ı kurdu binlerce kadına ulaştı. Şimdi o yolculuğu bir kitapta topladı. Gamze Akdemir yazdı.
Nebahat Koç'tan Erikli Yaylası'nda doğa yürüyüşü...
Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Parka bırakılan kediler
Mustafa Kemal Erdemol: Arkadaşının naaşını arayan şair
Özge Mumcu Aybars: Miçotakis hikayesi
Ataol Behramoğlu: 'Adı gizlenen sevgililer'
Enver Aysever: Aşk yorgunlarına bir eylül reçetesi
Haftanın sanat ajandası
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