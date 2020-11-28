Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Cumhuriyet Pazar, bu hafta da dolu ve zengin içerikleriyler yarın gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın!
Fazıl Say, Serenad Bağcan’la hazırladığı yeni albümü Şu Dünyanın Sırrı’nı Cumhuriyet Pazar’a anlattı. “Türkiye’nin felsefe ortamı zayıflıyor. Aslında Türkiye felsefesiz bir yer değil. Bu albüm biraz da felsefe hatırlatmak için yapıldı” diyor.
Meksika’da dünya rekoru kıran dalgıç Fatma Uruk’un film gibi mücadelesi… Milli sporcuyu vertigo hastalığı bile denizlerden koparamamış… Arif Kızılyalın yazdı…
Londra’da plak şirketi kuran ve en iyiler listelerine giren Sine Büyüka… Emrah Kolukısa söyleşisi…
Çocukları istismardan korumak için yola çıkan Karanlığıarala hareketi… Figen Atalay’ın yazısı…
Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Özge Mumcu Aybars ve Enver Aysever yazıları
Vecdi Seviğ’den ortaçağdan bugüne lahana….
Beslenme uzmanımız Merve Saatçi ve istiridye mantarı üreticisi Hakan Kayol’dan mantarın faydaları…
Hazal Ocak’tan çocukların yeni kahramanı 'doğa aktivisti’ tavşan Papuduk…
Oğuz Zengin’den Arjantin’in Uco vadisi ve Malbec üzümleri…
Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri… Emrah Kolukısa’dan sanat ajandası…
Hepsi ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar’da
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