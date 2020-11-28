Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

28 Kasım 2020 Cumartesi, 11:05

Fazıl Say, Serenad Bağcan’la hazırladığı yeni albümü Şu Dünyanın Sırrı’nı Cumhuriyet Pazar’a anlattı. “Türkiye’nin felsefe ortamı zayıflıyor. Aslında Türkiye felsefesiz bir yer değil. Bu albüm biraz da felsefe hatırlatmak için yapıldı” diyor.

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