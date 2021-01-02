Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Cumhuriyet Pazar’da bu hafta da dopdolu...
Metin Akpınar, 2020’nin son günlerinde adliye koridorlarındaydı. Usta tiyatrocuya her kesimden destek yağdı. Biz de evine misafir olduk. Hem yargılandığı davayı, hem de koronalı günleri nasıl geçirdiğini sorduk. Gördüğü ilgiden memnun, “Umarız uzun vadede doğru galip gelir” diyor.
Emrah Kolukısa’dan kazı çalışmaları süren Teos Antik Kenti
Mustafa Kemal Erdemol’dan işçi evine dönüşen Wortley Hall…
Futbolun bilge adamı Özkan Sümer…
Müzikte üçüncü kuşağı temsil eden Dilhan Şeşen…
Elçin Poyrazlar, Ülker ince, Özge Mumcu Aybars ve Enver Aysever…
Yeni yıl kararları, yanlış umut sendromu, uzaktan eğitimde disiplin, bereketin simgesi nar, haftanın sanat ajandası…
Hepsi ve daha fazlası yarın Cumhuriyet’le
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- İşte kalem kalem artışlar
Video Haberler
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- İşte kalem kalem artışlar