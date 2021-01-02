Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

02 Ocak 2021 Cumartesi, 17:20

Metin Akpınar, 2020’nin son günlerinde adliye koridorlarındaydı. Usta tiyatrocuya her kesimden destek yağdı. Biz de evine misafir olduk. Hem yargılandığı davayı, hem de koronalı günleri nasıl geçirdiğini sorduk. Gördüğü ilgiden memnun, “Umarız uzun vadede doğru galip gelir” diyor.

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