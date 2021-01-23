Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Boğaziçi mezunu sevilen müzisyen söz yazarı Aylin Aslım’la hem üniversitesinde süren ‘kayyum rektör’ protestolarını, hem salgında müzisyen olmayı hem de 40’lı yaşlarında gelen sürpriz bebeğini konuştuk. “Bu hamilelik benim için mucize, hiç beklemediğim bir anda geldi” diyen Aslım, müzikle arasına mesafe girdiğini söylüyor.
Özge Mumcu Aybars, 28. ölüm yıldönümünde özlemle andığımız yazarımız, babası Uğur Mumcu’yu kaleme aldı.
Hazal Ocak. Kadıköy Moda’da açılan vegan kasabı ziyaret etti, fikri hayata geçiren dört arkadaşa merak edilenleri sordu.
Gamze Akdemir’den nobelli yazar Svetlana Aleksiyeviç’in, II. Dünya Savaşı’nın kadınlar ‘cephesinde’ nasıl yaşandığını belgeleyen sözlü tarih çalışması
Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Enver Aysever ve Vecdi Seviğ yazıları
Emrah Kolukısa’dan One Nigtht Miami filmi ve gerçek karakterlerle kurmaca öyküler
Mesut Özil, Avrupa’da heykel sanatı, çocuklar için yarıyıl tatili önerileri, Pati Günlükleri,
Hepsi yarın Cumhuriyet’te
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