Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:07

Alev Alev dizisiyle ekranlarda olan Hazar Ergüçlü, Emrah Kolukısa'ya konuştu. İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesine tepki gösteren oyuncu, “Can güvenliğimin birtakım çıkarlar uğruna önemsizleştirildiğini görüyorum. Öfkeliyim, üzgünüm” diyor.

Kimilerine göre sanat ekonomisinde bir devrim, kimilerine göre ise finansal bir balon ve hatta dolandırıcılık. Ayça Han, dijital dünyanın yeni trendi NFT’yi uzmanlara sordu.

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