Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Alev Alev dizisiyle ekranlarda olan Hazar Ergüçlü, Emrah Kolukısa'ya konuştu. İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesine tepki gösteren oyuncu, “Can güvenliğimin birtakım çıkarlar uğruna önemsizleştirildiğini görüyorum. Öfkeliyim, üzgünüm” diyor.
Kimilerine göre sanat ekonomisinde bir devrim, kimilerine göre ise finansal bir balon ve hatta dolandırıcılık. Ayça Han, dijital dünyanın yeni trendi NFT’yi uzmanlara sordu.
Ataol Behramoğlu, Kafka’nın 'Dönüşüm'ünü yazdı
Yeni albümünü yayımlayan Öykü Aras...
Mustafa Kemal Erdemol'dan, “Bir rüyam var” sözleriyle tarihe geçen Martin Luther King
Özge Mumcu Aybars'tan, Covid-19, dünya liderleri ve büyük çaresizliğimiz
Elçin Poyrazlar'dan, küçük zevklerin saltanatı
Figen Atalay'dan, “Öyle Söyleme!” hareketi
Zack Snyder’ın “Justice League”i
Tayfun İşbilen'den, buluşma yeri casinolar
Mahlep kokan İstanbul çörekleri
Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzesi enginar
Sokak’ta yaşayan can dostlar
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar
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