Cumhuriyet yazarları okuyucuyla buluşuyor!

06 Ağustos 2021 Cuma, 18:00

28 Temmuz’da başlayan ve 15 Ağustos’a kadar devam edecek Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Fuarı’nda Cumhuriyet yazarları okuyucuyla buluşacak ve yeni kitaplarını imzalayacak.





Cumhuriyet Kitapları standında yapılacak imza günü etkinlikleri programı ise şu biçimde:



6 AĞUSTOS 2021 CUMA

Saat 18.00

Hilmi TÜRKAY





7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Saat 17.00

Prof. Dr. Osman İNCİ

Arif KIZILYALIN





8 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Saat 17.00

Prof. Dr. Barış DOSTER

Barış TERKOĞLU

Barış PEHLİVAN



14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ

Saat 17.00

Mine KIRIKKANAT

Mustafa BALBAY

Mehmet Emin ELMACI





15 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Saat 17.00

Zeynep ALİYE

Hazal OCAK



(Fuar adresi: Barbaros Meydanı, Beşiktaş)

