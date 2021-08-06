Cumhuriyet yazarları okuyucuyla buluşuyor!

Barbaros Meydanında devam eden Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Fuarı’nda Cumhuriyet yazarları okuyucuyla buluşuyor, yeni kitaplarını imzalıyor.

ÇAĞDAŞ BAYRAKTAR
06 Ağustos 2021 Cuma, 18:00
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28 Temmuz’da başlayan ve 15 Ağustos’a kadar devam edecek Beşiktaş Belediyesi Edebiyat, Kitap ve Plak Fuarı’nda Cumhuriyet yazarları okuyucuyla buluşacak ve yeni kitaplarını imzalayacak.


Cumhuriyet Kitapları standında yapılacak imza günü etkinlikleri programı ise şu biçimde:

6 AĞUSTOS 2021 CUMA
Saat 18.00
Hilmi TÜRKAY


7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ
Saat 17.00
Prof. Dr. Osman İNCİ
Arif KIZILYALIN


8 AĞUSTOS 2021 PAZAR
Saat 17.00
Prof. Dr. Barış DOSTER
Barış TERKOĞLU
Barış PEHLİVAN


14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ
Saat 17.00

Mine KIRIKKANAT
Mustafa BALBAY
Mehmet Emin ELMACI

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR
Saat 17.00

Zeynep ALİYE
Hazal OCAK

(Fuar adresi: Barbaros Meydanı, Beşiktaş)


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