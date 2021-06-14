Cumhuriyet, yine MHP'nin hedefinde

14 Haziran 2021 Pazartesi, 12:39

MHP'nin önde gelen isimleri dün basın yayın organlarını hedef gösteren mesajlarlar paylaştı. MHP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamasında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'u hedef alırken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir muhalif basın organlarını hedef aldı.

Güne gazetemizi hedef göstererek başlayan Bahçeli'nin danışmanı MHP'li Yıldıray Çiçek, ''Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır'' ifadelerini kullandı.

ALEV COŞKUN'U HEDEF ALMIŞTI

MHP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, gazetemizde 'Suskunluk Politikası' başlıklı bir yazı kaleme alan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'u hedef gösterdi.

Yıldız mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Alev Coşkun Bey; Günümüzde tarihten ders almayan, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içindeki kimi 'aydın'ların durumunu ve küreselleşmenin dayatması ile oluşan yeni mandacılar’a karşı “ diye devam eden milli duruşunuzdan, Bölücü hainleri kollama noktasına hangi saikle dönüştünüz?''