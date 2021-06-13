MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı

13 Haziran 2021 Pazar, 13:34

MHP'nin önde gelen isimleri basın yayın organlarını hedef gösteren mesajlar paylaştı. MHP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamasında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'u hedef alırken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP'nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir muhalif basın organlarını hedef aldı.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla bugün gazetemizde 'Suskunluk Politikası' başlıklı bir yazı kaleme alan Alev Coşkun'u hedef gösterdi.

Yıldız mesajında şu ifadeleri kullandı:

Alev Coşkun Bey; "Günümüzde tarihten ders almayan, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içindeki kimi "aydın"ların durumunu ve küreselleşmenin dayatması ile oluşan yeni mandacılar’a karşı “ diye devam eden milli duruşunuzdan, Bölücü hainleri kollama noktasına hangi saikle dönüştünüz?

Semih Yalçın ise paylaştığı peş peşe mesajlarda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının şüphelilerinden Gülahmet Gül'ün Bursa Ülkü Ocakları Başkanı yapılmasını eleştirenleri hedef aldı. MHP'li Yalçın, saldırı şüphelisi Gül'ün ülkü ocakları başkanı yapılmasını haberleştiren basın yayın organlarını ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef gösterdi.

MHP'li Semih Yalçın'ın mesajları şöyle:

Anlaşılan o ki başbakanlıktan azledilmesinin sebebini hâlâ MHP'nin tutumunda arayan Davutoğlu; beslediği kin ve garezi, ipliğini pazara çıkaran partimizi ve Ülkü Ocaklarını karalayarak izhar etmektedir.

Davutoğlu'nun son günlerde Ülkücüleri ısrarla hedefe koyması Ülkü Ocaklarının atamalarına karışması FETÖ taktiğine benzemektedir. Kendisine bu aklı verenler, Milliyetçi-Ülkücü hareketi hedef almasını özellikle tembihlemişlerdir.

Ne var ki Sözcü, Karar, Fitneçağ gibi medyada yuvalanmış ve uyduruk sütre gerisinden efelik taslayan birtakım Ülkücü muarızları, fırsatı ganimet bilerek söz konusu hadiseyi kaşımaya, ‘siyasi etik’ üzerinden de MHP’yi hedefe koymaya çalışmaktadır.

Bunlar;kuyruklu yalanları tatlı bir masal gibi anlatır, Pinokyo gibi uzayan burunlarını her yere sokmaktan zevk alırlar.

Bunlar;namertliği bir övünç payesi, bir ayrıcalık olarak kabul eder,şahsiyetsizliklerini kamuoyu önünde bir nişane gibi sergilemekten asla fütur getirmezler.

Doğruları dile getirmek, dürüstlük, hakkaniyet ve aklıselim bu tür mevkuteler için zararlı davranışlardır. Türk milleti bunların ne mal olduklarını çok iyi bilmektedir. Türk milleti; bunların cibilliyetini, kıratını, derekesini iyi bilmektedir.

Yaptığı birçok açıklamada muhalif basını hedef alan MHP'li İsmail Özdemir, bunlara bir yenisini ekledi. Özdağ'a yönelik saldırının şüphelilerine yönelik eleştirilere hedef gösteren mesajlarla yanıt veren Özdemir, Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerine yüklendi.

MHP'li İsmail Özdemir'in kullandığı ifadeler şöyle:

Milliyetçi Ülkücü Hareket’i tarafı olmadığı olaylarla ilişkilendirme gayretine girenlerin aynı maksatla bugün de rezil isnatlarda bulunmaları kendi karanlık suret ve maksatlarını gizleyemeyecektir. MHP üzerinden gündemde yer edinme çabalarına fırsat tanımayız.

Ülkü Ocakları, Türk Gençliği’nin eğitim ve kültürel yaşantısına katkı sağlamak amacıyla bilhassa son günlerde her çevre nazarında örnek olarak gösterilen projeleriyle öne çıkarken, “terörist sevici olduğu anlaşılan” bir siyasi parti tarafından hedef alınması manidardır.

Dahası Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin de aynı gelişme üzerinden Milliyetçi Ülkücü Hareket’le ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskasıdır. Bu saplantılı ruh hali aynı zamanda malum medyanın kimlerin dümen suyuna gittiğini de gösteriyor.

Kirli amaç ve ellerin Türk gençliği için başarılı ve gayretli çalışmalar yürüten Ülkü Ocakları’na uzanmasına müsade etmeyiz. Serokluk payesi boynuna asılı olanların sabıkası kabarık temsilcileri üzerinden sürdürmek istedikleri eylemler boş, kokuşmuş ve miladı dolmuş oyunlardır.