Cumhuriyetçi McConnell’dan Trump açıklaması: “Baskını yapan grup yalanlarla beslenmişti”

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:14

McConnell, Senato’daki konuşmasında Genel Kurula hitap etti ve siyasi gündemi değerlendirdi. Kongre baskını dolayısıyla duyduğu üzüntüyü yeniden dile getiren McConnell, "Senato en son toplandığında, Kongrenin işini yapmasına engel olmak isteyen suçlulardan meclisimizi koruduk. Baskını yapan grup yalanlarla beslenmişti. Başkan ve diğer bazı önemli insanlar tarafından provoke edilmişlerdi" ifadesini kullandı.

AZİL YARGILAMASI SÜRECİNE KARAR VERMEDİK

McConnell, Trump'ın Senatoda yapılacak azil yargılamasının tarihi ve şekli konusunda henüz net olarak karar vermediklerini de sözlerine ekledi.

ABD Kongresinde yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato’da yapılacak oylamada karar verilecek.