Cumhuriyetçi vekil, "komplo teorilerini yaydığı" gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden alındı
Cumhuriyetçi vekil, "komplo teorilerini yaydığı" gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden alındı
ABD kamuoyunda yakından takip edilen ve Cumhuriyetçi Partinin geleceğine ilişkin tartışmaların ortasında yer alan Greene ile ilgili karar belli oldu.
3 Kasım başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını sürekli tekrarlayan, "QAnon" adlı grubun komplo teorilerini dile getiren ve daha önceki bazı konuşmalarında ırkçı söylemler kullandığı bildirilen Greene için Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylama yapıldı.
Greene'nin Temsilciler Meclisi komitelerindeki tüm görevlerinden alınması istemiyle Demokratların talep ettiği oylamada 199 "hayır" oyuna karşılık 230 vekil "evet" oyu kullandı.
11 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratlara katılarak Greene aleyhinde oy kullandığı oylama sonucunda tartışmaların göbeğindeki isim, Meclisteki komite görevlerinden alınmış oldu.
Öte yandan Cumhuriyetçi Partili birçok vekilin, "QAnon" adlı komplo teorileri yayan grubun söylemlerini dile getirdiği daha önceki açıklamalarından dolayı özür dileyen Greene'ye destek verdiği ve kapalı görüşmede ayakta alkışladığı bilgisi Meclis kulislerine yansıdı.
Greene, 2017 yılında QAnon grubunun birçok paylaşımını Facebook üzerinden yayımlamış, 2018 ve sonrasındaki açıklamalarında ise bu paylaşımlarından pişman olduğunu ifade etmişti.
Greene, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Georgia 14. bölgeden Temsilciler Meclisine girmeye hak kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
Video Haberler
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
- İstanbul trafiğinde rezaletin görüntüleri!
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Mansur Yavaş: 'Melih Bey istifa etmezse yayınlayacağım'
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'