Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminden Afganistan'da muhalefeti tanımasını istiyor

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:00

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Florida'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz Biden yönetiminden Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının "yasa dışı" olduğunu kabul etmesini istedi.

Senatör Graham ve Temsilciler Meclisi Üyesi Waltz yaptıkları ortak açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve milletvekili Ahmad Massoud ile konuştuktan sonra Biden yönetimini bu liderleri Afganistan'ın yasal hükümet temsilcileri olarak tanımaya çağıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Taliban'ı "yabancı terör örgütü ilan etmesi'" çağrısı yapan Cumhuriyetçi Graham ve Waltz, ABD'nin Penşir Vadisinde bölgesel teröre karşı siper olacak ortaklarına destek vermesi gerektiğini belirtti.

