Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminden Afganistan'da muhalefeti tanımasını istiyor
ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminden Afganistan'da Taliban'a karşı muhalefeti "yasal hükümet temsilcileri" olarak tanımasını istedi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Florida'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz Biden yönetiminden Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının "yasa dışı" olduğunu kabul etmesini istedi.
Senatör Graham ve Temsilciler Meclisi Üyesi Waltz yaptıkları ortak açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve milletvekili Ahmad Massoud ile konuştuktan sonra Biden yönetimini bu liderleri Afganistan'ın yasal hükümet temsilcileri olarak tanımaya çağıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'a Taliban'ı "yabancı terör örgütü ilan etmesi'" çağrısı yapan Cumhuriyetçi Graham ve Waltz, ABD'nin Penşir Vadisinde bölgesel teröre karşı siper olacak ortaklarına destek vermesi gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı