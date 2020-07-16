Cumhuriyet’e ödül, ‘haber’de birincilik

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması olan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda 2019 yılının kazananları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00
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Cumhuriyet gazetesine haber dalında birincilik ödülü geldi. Gazetemiz muhabiri Mehmet İnmez, “Cumhuriyet’in Ege”sinde yayımlanan, “‘Sus Hemşire’, kadına şiddete ‘Susma’ diyor” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Gazetecilik yarışmasında 11 kategoride toplam 14 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması’nda ise 9 kategoride 12 eser ödül aldı.

ONUR ÖDÜLÜ UĞUR DÜNDAR’A

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü’nün bu yıl Uğur Dündar’a verilmesini kararlaştırdı.


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