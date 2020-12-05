05 Aralık 2020 Cumartesi, 13:34

Seyit Yöre’nin hazırladığı Cumhuriyetin 50 Yıllık Sesi isimli kitap, Türkiye'nin uluslararası opera ve konser şarkıcısı, eğitimci ve yöneticilerinden Prof. Mesut İktu’nun deneyimlerini olduğu kadar Cumhuriyet dönemi müzik ve sahne sanatları süreçlerini de ortaya koyan sözlü ve yazılı bir tarih çalışması.

İnceleme, klasik müzik ve operayla tanışmasını sağlayan ağabeyi bas bariton Mustafa İktu, eşi piyanist Tülin İktu ve kızı rejisör Nazlı İktu ile özel yaşamından ayrı olmayan sanat yaşamıyla Mesut İktu’nun çocukluğundan başlayıp Ankara’dan Almanya’ya eğitim süreçleri, Türkiye’deki opera ve konser şarkıcılığı, eğitimciliği, yöneticilikleriyle diğer ülkelerdeki opera ve konser deneyimleriyle ilerliyor.

Ek kaynakların yanı sıra, Seyit Yöre'nin sorularıyla gelişen kitapta; opera şarkıcılarının yiyebileceği yemekler, dil kullanımı, operanın Türkiye içindeki ve dışındaki durumu, seyirci tepkileri, şarkı söyleme tekniği ve eğitimi, şarkıcılık ve oyunculuk, repertuvar hazırlama gibi operaya ilişkin konular açımlanıyor.

Yanı sıra, sanat ve siyaset ilişkisi, ulusal bestecilik, sanat kurumları yöneticiliği gibi pek çok konu yine İktu’nun sanatsal, akademik ve yöneticilik deneyimleriyle ortaya konuluyor.

ÖNCÜ İSİMLER UNUTULMAZ ANLAR

Oda orkestrası uyarlamaları da yapan Mesut İktu’nun, çoğu Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kendisinin de öğretmeni olan Türkiye'nin müzik ve sahne sanatlarında öncü isimlere yanı sıra ulusal ve uluslararası başka sanatçılara ilişkin bilgilere kitapta özel olarak yer veriliyor.

Seyircilerin bilmediği operaların sahnelenme süreçlerinden bazı yapıtların ilk temsilleri, ilk seslendirmeler, yaşanılan zorluklar ve özellikle Mesut İktu'nun, Türkiye’ye küsmüş olan Leyla Gencer'i opera sahnelemek için yeniden ülkesine dönmesine ikna etmesi gibi önemli an ve anılar da kitabın kapsamında.

Mesut İktu'nun sahne fotoğrafları, röportajları, onun hakkında eleştiriler, opera ve konser repertuvarı ve ses kayıtlarıyla da kitabı bütünleyen Seyit Yöre, dipnotlardaki açıklamaları ve verdiği internet linkleriyle okurları ayrıca bilgilendiriyor.

Kitabın sonunda operada İktu ailesinin son temsilcisi olması açısından Nazlı İktu’nun çalışmalarına yer veren Seyit Yöre’nin bir diğer amacı; tüm soruları ve Mesut İktu'nun yanıtlarıyla konservatuvar öğrencilerinin, opera şarkıcılarının ve sanat kurumu yöneticilerinin faydalanması.

Cumhuriyetin 50 Yıllık Sesi - Mesut İktu / Seyit Yöre / H2O Kitap / 216 s. / 2020.