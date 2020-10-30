Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk 1, yeniden halkla buluştu

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediye hizmetlerinde kişiye, siyasete, gruba veya başka aidiyetlere yönelik ayrımcılık illeti silinip atıldı. Sosyal medyadan canlı yayımlanan açık ihaleler ve bu ihalelerdeki kırım miktarları, geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, Ankaramızın nasıl bir talandan kurtarıldığını belgelemekte” dedi.

Başkentin tarihi simgelerinden, Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve uzun yıllardır kullanıma kapalı halde duran Çubuk 1 Barajı, yeni görünümüyle dün yeniden Ankaralılarla buluştu. Açılışta konuşan ABB Başkanı Yavaş, Cumhuriyetin başkentinin önce güven duygusuna ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz betondan, demirden, ranttan önce bu ihtiyaç için elimizi taşın altına koyduk ve başardık. Kardeşlik duygusu, siyasi ayrılıkların önüne geçirildi. Belediye hizmetlerinde kişiye, siyasete, gruba veya başka aidiyetlere yönelik ayrımcılık illeti silinip atıldı. Bu şehirde, sahipsizlik duygusu ortadan kaldırıldı, ‘mutlaka bana da yetişirler’ ümidi gönüllere yerleşti. Bir masumun, mazlumun, yoksulun kalbine dokunan eller, göğü delen, güneşimizi karartan binalara ve ranta tercih edildi” dedi.

‘ANKARA TALANDAN KURTARILDI’

Ankaralının bir kuruşunu heba etmemeye çalıştıklarını söyleyen Yavaş, “Sosyal medyadan canlı yayımlanan açık ihaleler ve bu ihalelerdeki kırım miktarları, geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, Ankaramızın nasıl bir talandan kurtarıldığını belgelemektedir” ifadelerini kullandı. Yavaş, baraj alanında bulunan Atatürk Evi’ni müze haline getirdiklerini kaydederken, barajın bir Türk firması tarafından ihale sonucu tamamen Türk mühendis ve mimarlarıyla başarıldığını, yabancı firmalardan ise sadece danışmanlık hizmeti alındığını vurguladı. Yavaş, “Cumhuriyetimizi büyük bedellerle kuran aziz Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma yolunda irademizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimizi, Cumhuriyetmizin başkenti Ankaramızdan bildirmek istiyorum” dedi.