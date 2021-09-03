Cumhuriyet'ten güzel haber

03 Eylül 2021 Cuma, 18:02

Ekip arkadaşımız Tugay Aydın ve eşi Neslihan Aydın'ın çocukları Mercan Ulaş Aydın bugün sabaha karşı saat 02.20'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Cumhuriyet ailesi olarak, arkadaşımız Tugay Aydın ve eşi Neslihan Aydın'ı tebrik ediyor, oğulları Mercan Ulaş ile huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.







