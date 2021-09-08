Cüneyt Arkın 84. yaş gününü kutladı: 'Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak'
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı. Usta sanatçı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, 84 yaşına girdi. Ünlü oyuncu doğum gününe özel bir de paylaşımda bulundu.
'Kara Murat' filmleri başta olmak üzere çok izlenen birçok projede yer alan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafları paylaşarak, doğum gününü kutladı.
Geçtiğimiz yıl ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Arkın, paylaşımında "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullandı.
"YÜKSELDİĞİMİZ YEŞİL ALANLAR..."
Öte yandan Yeşilçam'ın en cesur sahnelerine imza atan usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda yıllar önce çekilen, bir film karesine ait olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Arkın, 668 bin takipçisi bulunan Instagram'da yayınladığı kareye, "Levent'te bir zamanlar bizim yükseldiğimiz bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor" notunu düşmüştü
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