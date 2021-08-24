Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına tepki: 'Size ne başkasının saçından küpesinden?'
Cüneyt Arkın'ın, "Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz" açıklamaları, sosyal medyada gündem olmuştu. Arkın'ın bu sözlerine, oyuncu Celil Nalçakan'dan tepki geldi. Nalçakan usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın yaptığı bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek, "Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"ERKEKLER KAŞLARIYLA BİLE OYNUYOR"
Arkın, Sabah gazetesine verdiği röportajda, estetik konusuna ilişkin de, "Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hâle getirdi. Hiçbir şey özde değerli değilse, bir anlam taşımıyorsa, yüreklere dokunmuyorsa var olamaz" sözlerini kullanmıştı.
NALÇAKAN'DAN TEPKİ: 'SİZE NE, BİZE NE?'
Cüneyt Arkın'ın bu sözlerine, oyuncu Celil Nalçakan tepki gösterdi. Nalçakan, usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.
Nalçakan, Arkın'ın açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"
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