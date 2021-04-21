Cüneyt Çakır, EURO 2020’de düdük çalacak

21 Nisan 2021 Çarşamba, 19:51

UEFA Euro 2020’de görev alacak hakemleri açıklarken, listede Cüneyt Çakır da yer aldı. Çakır'ın ekibinin de turnuvaya çağrılması bekleniyor.

EURO 2020’de görev alacak belli oldu. UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır’ın EURO 2020’de görev alacağını açıkladı. Turnuvada görev alacak hakemler, 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul’da kampa girecek.



