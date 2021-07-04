Cüneyt Çakır'ın EURO 2020 macerası sona erdi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final ve final maçı için Londra'ya davet edilen Cüneyt Çakır ve ekibine görev verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 15:22
Cüneyt Çakır'ın EURO 2020 macerası sona erdi
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EURO 2020'de final etabındaki hakemler belli oldu. 

İtalya - İspanya maçında Felix Brych, diğer yarı final maçı olan İngiltere - Danimarka maçında ise Danny Makkelie düdük çalacak. 

Finalde ise UEFA, son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı Björn Kuipers'e görev verdi.

Çeyrek final maçlarında görevi olmayan Cüneyt Çakır ve yardımcıları, atama beklemek üzere UEFA tarafından Londra'ya davet edilmişti. Yarı final ve final maçında görev alacak hakemlerin belirlenmesinin ardından, Çakır ve ekibi görev alamadıkları için Türkiye'ye geri dönecek.

Çakır ve ekibi, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Macaristan - Portekiz, C Grubu'nda Ukrayna - Avusturya, son 16 turunda ise Hırvatistan - İspanya maçlarını yönetmişti.


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