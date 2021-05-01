Cyle Larin 4 gol attı ilki başardı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:02

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş üç puanı 7 golle aldı. Siyah-beyazlı ekip aldığı galibiyetle puanını 81'e yükseltti. Karşılaşmada 4 gol kaydeden Beşiktaş'ın Kanadalı forveti bu sezon ikinci kez bir maçta 4 gol attı.

KARİYER REKORU KIRDI

Cyle Larin, attığı 4 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Kanadalı oyuncu kariyer rekoru kırarken bu sezon ikinci kez hat-trick yapmış oldu. Larin, ligin ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçında da 4 gol kaydetmişti.