Daft Punk’ın 'yarısı' Thomas Bangalter, ilk solo projesini duyurdu
'Daft Punk'ın yarısı' olarak tanınan Fransız müzisyen Thomas Bangalter, ilk solo projesini duyurdu. Buna göre Bangalter, Mythologies balesinin müziğini besteleyecek.
Guy-Manuel de Homem-Christo ile birlikte eski Fransız house
müzik ikilisi Daft Punk'ın yarısı olarak tanıtan müzisyen Thomas Bangalter, ilk
solo projesini duyurdu.
Bangalter, Opéra National de Bordeaux ve Ballet Preljocaj iş
birliğiyle sahnelenecek Mythologies balesinin müziğini besteleyecek.
Play Tuşu'nun haberine göre, 2022’de sahnelenmesi planlanan
baleyi, Ballet Preljocaj kurucusu ve koreograf Angelin Preljocaj yönetiyor.
Mythologies’i sahnede Orchestre National Bordeaux Aquitaine icra edecek.
Bangalter, 2018’de de Gaspar Noe’nin "Climax" filminin
soundtrackleri için tek başına stüdyoya girmişti.
AYRILDIKLARINI VİDEO İLE DUYURMUŞLARDI
Daft Punk, 1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve
Thomas Bangalter tarafından Paris'te kurulan bir Fransız elektronik müzik
ikilisiydi. Fransız house müzik hareketinin bir parçası olarak 1990'ların sonlarında
popülerlik kazanan ikili; house müziğinin unsurlarını funk, techno, disko, rock
ve synthpop ile birleştirerek takip eden yıllarda da başarılı oldu.
1999'dan bu yana halka açık görünümlerin çoğunda ve
televizyonda robot kişilikleri üstlenmek ve nadiren röportaj vermek veya
görünmek için süslü kask ve eldiven giydiler. Grup, 1996'dan 2008'e Ed Banger Records'un
başkanı Pedro Winter tarafından yönetildi.
İkili, ayrıldıklarını 22 Şubat 2021'de YouTube kanallarında
"Epilogue" adlı bir video yayınlayarak duyurdu.
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