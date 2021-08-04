Daft Punk’ın 'yarısı' Thomas Bangalter, ilk solo projesini duyurdu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:15

Guy-Manuel de Homem-Christo ile birlikte eski Fransız house müzik ikilisi Daft Punk'ın yarısı olarak tanıtan müzisyen Thomas Bangalter, ilk solo projesini duyurdu.

Bangalter, Opéra National de Bordeaux ve Ballet Preljocaj iş birliğiyle sahnelenecek Mythologies balesinin müziğini besteleyecek.

Play Tuşu'nun haberine göre, 2022’de sahnelenmesi planlanan baleyi, Ballet Preljocaj kurucusu ve koreograf Angelin Preljocaj yönetiyor. Mythologies’i sahnede Orchestre National Bordeaux Aquitaine icra edecek.

Bangalter, 2018’de de Gaspar Noe’nin "Climax" filminin soundtrackleri için tek başına stüdyoya girmişti.

AYRILDIKLARINI VİDEO İLE DUYURMUŞLARDI

Daft Punk, 1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kurulan bir Fransız elektronik müzik ikilisiydi. Fransız house müzik hareketinin bir parçası olarak 1990'ların sonlarında popülerlik kazanan ikili; house müziğinin unsurlarını funk, techno, disko, rock ve synthpop ile birleştirerek takip eden yıllarda da başarılı oldu.

1999'dan bu yana halka açık görünümlerin çoğunda ve televizyonda robot kişilikleri üstlenmek ve nadiren röportaj vermek veya görünmek için süslü kask ve eldiven giydiler. Grup, 1996'dan 2008'e Ed Banger Records'un başkanı Pedro Winter tarafından yönetildi.

İkili, ayrıldıklarını 22 Şubat 2021'de YouTube kanallarında "Epilogue" adlı bir video yayınlayarak duyurdu.