Efsane grup Daft Punk, 28 yılın ardından dağıldı
Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık kariyerine son verdi.
Daft Punk'ın halkla ilişkiler sorumlusu Kathryn Frazier'in Pitchfork'a yapmış olduğu açıklamaya göre grup ayrılma kararı aldı.
Ayrılığın sebebine dair bir açıklama yapılmadı.
Haberi 2006 yapımı Electroma filmlerinden alınan "Epilogue" başlıklı 8 dakikalık bir videoyla paylaşan Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi, konuyla ilgili bireysel bir açıklama yapmadı.
Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kuruldu.
Çıkış albümleri 1997'deki "Homework" oldu. "Around the World" ve "Da Funk." parçaları da bu albümde yer alıyor.
İkinci albümleri 2001'de yayımlanan "Discovery" oldu. İkinci albümleriyle birlikte ayırt edici özellikleri olan robot kostümleri ve kaskları ile sahne almaya başladılar.
"One More Time" ve "Harder, Better, Faster, Stronger" single'larıyla dünya çapında üne kavuştular.
Üçüncü albümleri "Human After All", canlı kayıt "Alive 2007" ve "Tron: Legacy" filminin soundtrack'iyle ünlerine ün kattılar.
2013 yılında çıkan "Random Access Memories" albümü ise en büyük başarıları oldu. Bu albümdeki "Get Lucky" single'ı listelerde birinci oldu. Albümleri milyonlarca satış yapan ikili, iki Grammy kazandı.
Daft Punk, 28 yılda 12 Grammy adaylığı, 6 ödül, 4 stüdyo albümü, 2 belgesel, bir film, 2 canlı albüm ve bir soundtrack'e imza attı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı