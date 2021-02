Efsane grup Daft Punk, 28 yılın ardından dağıldı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 18:20

Daft Punk'ın halkla ilişkiler sorumlusu Kathryn Frazier'in Pitchfork'a yapmış olduğu açıklamaya göre grup ayrılma kararı aldı.

Ayrılığın sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

Haberi 2006 yapımı Electroma filmlerinden alınan "Epilogue" başlıklı 8 dakikalık bir videoyla paylaşan Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi, konuyla ilgili bireysel bir açıklama yapmadı.

Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kuruldu.

Çıkış albümleri 1997'deki "Homework" oldu. "Around the World" ve "Da Funk." parçaları da bu albümde yer alıyor.

İkinci albümleri 2001'de yayımlanan "Discovery" oldu. İkinci albümleriyle birlikte ayırt edici özellikleri olan robot kostümleri ve kaskları ile sahne almaya başladılar.

"One More Time" ve "Harder, Better, Faster, Stronger" single'larıyla dünya çapında üne kavuştular.

Üçüncü albümleri "Human After All", canlı kayıt "Alive 2007" ve "Tron: Legacy" filminin soundtrack'iyle ünlerine ün kattılar.

2013 yılında çıkan "Random Access Memories" albümü ise en büyük başarıları oldu. Bu albümdeki "Get Lucky" single'ı listelerde birinci oldu. Albümleri milyonlarca satış yapan ikili, iki Grammy kazandı.

Daft Punk, 28 yılda 12 Grammy adaylığı, 6 ödül, 4 stüdyo albümü, 2 belgesel, bir film, 2 canlı albüm ve bir soundtrack'e imza attı.