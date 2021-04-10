Daha fazla su içmenin 7 faydası

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:30

Su içmenin sayısız faydasını artık hepimiz biliyoruz ve su içme alışkanlığını kazandığımıza inanıyorum. Peki daha fazla su içmenin kilo vermenize yardımcı olabileceği 7 yol daha var desem. Gelin birlikte bakalım.

1. Su içmek enerjinizi artırmanıza yardımcı olabilir

Susuz kalmamak kişinin enerjisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Hafif dehidrasyon bile enerji seviyemizi tehlikeye atabilir. Daha fazla günlük enerjiye sahip olmak, egzersiz yapmaya motive olmanıza yardımcı olur ve ayrıca gereksiz kalori tüketme ihtiyacını azaltır.

Günde 8 bardak su için. Veya, gün boyunca yeterince su tüketmek adına her iki saatte bir bardak su için.

2. Yemekten önce su içmek iştahı azaltmaya yardımcı olabilir

Birkaç çalışma, yemek yemeden önce su içmenin bireylerde iştahı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çalışmalardan biri, 12 haftalık bir süre boyunca her yemekten önce su içmenin vücut ağırlığı kaybını 2 kg artırdığını ortaya koydu. Başka bir çalışma, her yemekten önce su içen kişilerde, su içmeyenlere kıyasla yüzde 44 daha fazla kilo kaybı olduğunu göstermiştir.

Her öğünden yarım saat önce en az 1 bardak su içme alışkanlığı edinin. Mide asidini seyreltebileceğinden, yemeğe çok yakın su içmeyin.

3. Su içmek kas geliştirmeye yardımcı olur

Dehidrasyon kas gücünü azaltabilir ve kas tepkisini yavaşlatabilir. Kas inşa etmek için susuz kalmamak çok önemlidir. Kas hücrelerinde yeterli miktarda su, egzersizden sonra kasların büyümesini sağlar. Ne kadar çok kasınız olursa, o kadar çok kalori yakarsınız.

Dehidrasyonu önlemek için egzersizden önce ve sonra su için. Susuzluğu beklemek yerine düzenli aralıklarla su için.

4. Su metabolizmayı hızlandırmaya ve kalori yakmaya yardımcı olur

Su içmek metabolizmanızı hızlandırmanın en kolay yollarından biridir. Birkaç çalışma, daha fazla su içmenin kalori yakmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Dinlenirken harcanan enerji miktarı, 500 ml (17 oz) su içtikten sonra 10 dakika içinde yüzde 24-30 artar ve bu etki 60 dakikaya kadar sürebilir.

Diyet veya fiziksel aktivitede herhangi bir değişiklik olmaksızın 12 ay boyunca su alımını günde 1 litrenin üzerine çıkaran aşırı kilolu kadınlar, fazladan 2 kg kilo verdiler.

Suyun tadını çok sevmiyorsanız, limon suyu, elma, nane veya salatalık ile tatlandırmayı deneyin.

5. Su eklemlerinizi korumaya yardımcı olur

Dehidrasyon, sinovyal sıvının mevcudiyetini tehlikeye atabilir.

Eklemlerde sinoviyal sıvı bulunur ve sürtünmeyi azaltarak eklemlerin korunmasına yardımcı olur. Bu, yaralanma riskini ve müteakip fiziksel aktivite kesintilerini azaltır.

Su tüketiminizi artırmak için yüksek oranda su içeren daha fazla yiyecek yiyin. Çilek ve karpuz yaklaşık yüzde 92 oranında su içerir. Greyfurt yüzde 91, kavun yüzde 90 ve şeftali yüzde 88 içerir. Marul ve salatalığın yüzde 96'sı su içerir. Kereviz ve turp yüzde 95 oranında içerir.

6. Daha fazla su içmek kalori alımını azaltmaya yardımcı olur

Kalori alımı ve uzun vadeli kilo alımı, sadece şekerli içeceklerin suyla değiştirilmesi ile önemli ölçüde azaltılabilir.

Araştırmalar, çoğunlukla su içen bireylerin genellikle daha düşük kalori alımına sahip olduğunu göstermiştir.

Meyve suları da dahil olmak üzere tüm şekerli içecekleri su veya yoğun şekilde seyreltilmiş meyve suyuyla değiştirerek yavaş yavaş kesin.

7. Su içmek karaciğer fonksiyonunu artırmaya yardımcı olur

Karaciğer yağı metabolize eder ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve düzenli su içmek, bu karaciğer fonksiyonlarını destekler. Karaciğer yağı verimli bir şekilde metabolize etmezse, vücudunuz yağı depolamaya başlayacaktır.

Karaciğeri harekete geçirmek için uyandıktan sonra ilk iş olarak bir bardak su için.