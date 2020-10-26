Daha kurulmadı ama önceliği kaptı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Türkiye Çevre Ajansı’nın resmen faaliyete geçmeden Kamu İhale Yasası (KİK) kapsamından çıkarılması, tartışmaları beraberinde getirdi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bunu, iktidarın rant ve yağma politikalarının Ajans üzerinden oluşturulacak depozito sisteminde de devam edeceğinin karinesi olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Çevre Komisyonu’nda muhalefetin itirazına karşın kabul edilen Çevre Ajansı’nın kurulmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili CHP’li Bakan uyarılarda bulundu. Cumhuriyet’e değerlendirmeler yapan Bakan, kategorik olarak Çevre Ajansı’nın kurulmasına karşı olmadıklarını belirterek, ajansın yönetim yapısının belirlenmesinin belirsiz olduğuna ve işlevinin dünyadaki başarılı örneklerle uyuşmadığına dikkat çekti.

Yasa teklifinde ajansın yönetim kurulunda ve başkanlık görevinde bulunacak kişilerin sahip olması gereken özelliklerin belli olmadığınına dikkat çeken Bakan, “Ajans Yönetim Kurulu’na üye olacak kişilerin temel kriterlerinin net biçimde belirlenmesi gerekir, aksi takdirde liyakat esaslarına aykırı olarak belirlenme riski mevcut” dedi.

‘DENETİMDEN ÇIKARILAMAZ’

Bakan, depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Çevre Ajansı’nın yapacağı mal ve hizmet alımlarının ihale yasası kapsamında olmayacağına dikkat çekti. Bakan, şunları dile getirdi:

“Bu sistematik bir çabadır. Bunu, iktidarın rant ve yağma politikalarının Ajans üzerinden oluşturulacak depozito sisteminde de devam edeceğinin karinesi olarak görüyoruz. Çünkü, AKP en çok denetlenmekten ve şeffaflıktan korkuyor. İhale Yasası’nın dışına çıkmak, denetimsiz sorgusuz sualsiz, devletin kaynaklarını aktarma yolu haline gelmiştir. Oysa ki halkın parası halkın denetiminden çıkarılamaz!.”