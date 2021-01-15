Dakar Rallisi’nde kaza yapan Cherpin hayatını kaybetti

15 Ocak 2021 Cuma, 15:34

Pazar günü Dakar Rallisi’nde yapılan yedinci etabın 178. kilometresinde kaza yapan Pierre Cherpin, başını sert bir şekilde vurdu. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cherpin’in beyin travması geçirdiği açıklandı ve ameliyat edildikten sonra komaya alındı. Pazar gününden bu yana komada kalan Fransız sürücünün durumunun stabil olmasından kaynaklı ülkesine özel uçakla gönderilmesine izin verildi. Yarış organizatörleri yaptığı açıklamada, Pierre Cherpin’in Fransa’ya götürüldüğü esnada uçakta hayatını kaybettiğini belirtildi.

Dakar Rallisi’nde dördüncü kez yarışan Pierre Cherpin, herhangi bir sponsor desteği olmadan bağımsız olarak yarışıyordu.