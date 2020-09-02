Dan Brown anlatıyor... Çocuklar için hem yazdı hem besteledi!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:54

Her zaman iyi bir hikâyeciydi. Üç yaşından beri ritİmlere ve bulmacalara düşkün olan Dan Brown, hikâyelerini kitaplar, müzikler ve şiirler aracılığıyla küçük büyük tüm kitap kurtlarıyla paylaşmayı seviyor.

New York Times’ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı, Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarının eğlenceli, gizemli ve müzikli maceralarının anlatıldığı, 1 Eylül’de kitapçılarda yerini alacak ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşacak.

Bu keyifli macerada her bir kahramanın çocuklara vermek istediği bir sırrı var. Maestro Fare, çocukları pek çok sürprizle karşılıyor; ipuçları veren karışık harfler ve hatta çözülmesi gereken şifreli mesajlar onları bekliyor.

Dan Brown, bu kitabında kendi bestelerini de okurlara sunuyor. Besteler, kitabın yayımlanmasının ardından sayfalardaki QR kodları telefona okutularak ücretsiz olarak dinlenebilecek.

Hayvanlar Senfonisi / Çeviren: İpek Demir Gedik / Resimleyen: Susan Batori / Altın Kitaplar / 44 s.