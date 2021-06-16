Danimarka Futbol Federasyonu kural değişikliği istiyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 16:49

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, ilk yarının son dakikasında kalp krizi geçirmişti.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılmış ve sonrasında Eriksen hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından UEFA, maçın ertelendiği duyurmuş fakat sonrasında maçın oynanacağını açıklanmıştı.

UEFA’nın bu kararı eleştirilere sebep olurken Danimarka’nın efsane futbolcularından Peter Schmeichel, UEFA’nın Danimarka’yı hükmen mağlubiyetle tehdit ettiğini iddia etmişti.

“OYUNCULAR KARAR VERMEMELİ”

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı, Jesper Moller yaptığı açıklamada UEFA’nın maça devam etme kararını eleştirirken prosedürlerin değişmesi için teklif sunabileceklerini söyledi.

Moller, “Bu, oyuncuların ve antrenörlerin sahaya tekrar çıkmaması gereken bir durum. Maça devam etme kararı onların verebileceği bir karar değil ve olmamalı. Yaşanan korkunç olaydan sonra oyuncuların sahada olması yanlış bir karardı ve alınan karar hiçbir şekilde savunulamaz.

Artık tüm gerçekleri ve bilgileri masaya yatırabilmemiz için bir değerlendirme süreci istiyoruz. Bir daha asla aynı duruma düşmemek için kurallarda değişiklik yapmalıyız. UEFA’ya çözüm sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.