Christian Eriksen'den durumuna ilişkin mesaj

15 Haziran 2021 Salı, 10:10

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede yere yığılan Eriksen, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile yüreklere su serpti.

Eriksen "Destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. Hala bazı tetkikler yaptırmam gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığılışı sonrası kısa bir süre kalbinin durmuş olabileceği belirtildi.. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İlk 20 saniye hareketsiz kalan ve kalbinin durmuş olabileceği söylenen Eriksen'in daha sonra kalp masajı ve tedavi ile yaşama döndüğü iddia edildi.

İtalya'da yaşayan bazı spor yorumcuları kurallar gereği Danimarkalı sporcunun futbola dönemeyeceğini beyan etti.











Bu gönderiyi Instagram'da gör





















Christian Eriksen (@chriseriksen8)'in paylaştığı bir gönderi