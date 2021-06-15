Christian Eriksen'den durumuna ilişkin mesaj
Avrupa Şampiyonası mücadelesinde yere yığılarak herkesi korkutan Christian Eriksen' durumuna ilişkin bir mesaj paylaştı.
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede yere yığılan Eriksen, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile yüreklere su serpti.
Eriksen "Destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyorlar. Hala bazı tetkikler yaptırmam gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığılışı sonrası kısa bir süre kalbinin durmuş olabileceği belirtildi.. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İlk 20 saniye hareketsiz kalan ve kalbinin durmuş olabileceği söylenen Eriksen'in daha sonra kalp masajı ve tedavi ile yaşama döndüğü iddia edildi.
İtalya'da yaşayan bazı spor yorumcuları kurallar gereği Danimarkalı sporcunun futbola dönemeyeceğini beyan etti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Bu gönderiyi Instagram'da gör
İlgili Haberler
- Christian Eriksen'in menajeri, oyuncunun son durumunu açıkladı
- Jose Mourinho'dan Christian Eriksen açıklaması
- Eriksen olayının ardından Profesyonel spor kulüplerine kalp uyarısı: Her yıl yapılmalı
- Eriksen'in sağlık durumu ile ilgili son gelişme
- A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek
Video Haberler
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
- Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma anı
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- İzmir'de tehlike çok büyük
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler