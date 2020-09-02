Danışmanı, Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısı yaptığı Akşener'i hedef aldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül açıklamasını hatırlatan Yıldıray Çiçek, “Aslında yanıldığımız bir konu var. Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha çok Meral Akşener’e yakındır” ifadelerini kullandı.

Gül için “Akşener’in üst aklı” diyen Çiçek, Meral Akşener’e şu sözlerle yüklendi:

“Meral Akşener, İP isimli partisini kurarken Abdullah Gül’den fikir, tavsiye ve parti kurmak için isim alacak kadar yakınsa onun Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıkması zaten mümkün değildir. Bunu da geçtiğimiz günlerde yukarıda vurguladığımız sözüyle kendisi de ifade etmiştir. Görüldüğü gibi Abdullah Gül, Meral Akşener’in üst aklıdır. 2018 yılında teknik şart ve atmosfer oluşmadığı için Abdullah Gül konusunda birleşemediler. Eğer önümüzdeki seçimlerde o atmosferi yakaladıklarına inansınlar emin olun Abdullah Gül, CHP ve diğer yancılarının ortak adayı yapılacaktır. 2018 için ‘Bizden CHP, İP, HDP, SP gibi partilerin yan yana gelip Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı yapmamız istendi’ itirafında bulunan Meral Akşener’in, bu talimatın yeniden güncellenmesini de ‘CHP, HDP, İP, Gelecek, Deva, SP ortak Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ şeklinde duyurması kimseyi şaşırtmaz.”

DEVLET BAHÇELİ 'EVİNE DÖN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bahçeli, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda Akşener'in HDP ve CHP'den farklı bir tutum aldığına dikkat çekmişti. Bahçeli "Sayın Akşener'in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır” diye konuşmuştu.

Akşener ise, Bahçeli'nin çağrısına "Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin" diye yanıt vermişti.



