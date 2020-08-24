Danıştay kararını hatırlattı: Kaçak sarayı ne zaman boşaltıyorsunuz?

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:36

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına olanak sağladığı belirtilen KVKYK kararının hukuka aykırı olduğu yönünde karar vermiş, Cumhurbaşkanlığı karar düzeltme istemiyle Danıştay’a tekrar başvurmuştu.

Danıştay'ın Saray'ın bu talebini geri çevirmesi ve Saray'ın "kaçak" olduğunun tescillenmesi sonrası CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Kaçak sarayı ne zaman boşaltıyorsunuz” diye sordu.

Kararla AKP iktidarının hukuksuzluğunun bir kez daha yargı tarafından tescillendiğini belirten Bülbül, "Tarih tüm bu haksızlıkları bir bir yazıyor. Demokratik ve hukuka bağlı bir ülkede normal şartlarda bu kararla birlikte kaçak sarayın tahliye edilmesi gerekmektedir. Bugün kaçak sarayın bulunduğu arazi, Atatürk Orman Çiftliği bir tarihi sit alanı. Bu statü sebebiyle de sit alanı üzerinden yapılaşma yasağı vardı. Ama AKP iktidarının kendinden olmayan ne yargı kararını ne de mevzuatı tanımadığını biliyoruz" dedi.

"TESCİLLİ HUKUKSUZLUK"

Bülbül şöyle devam etti:

“Kaçak sarayı yapabilmek uğruna yine mevzuat değiştirildi, bu hukuksuzluğa karşı verilen yürütmeyi durdurma kararına ve Danıştay kararına karşı Erdoğan tarafından ‘güçleri yetiyorsa yıksınlar’ denildi. Geçtiğimiz gün ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bir kez daha sarayın hukuksuzluğu tescillendi. Bu kararın anlamına baktığımızda açıkça görülmektedir ki sarayın acilen tahliye edilmesi gerekmektedir."

GÜNDE 4.5 MİLYON LİRA HARCANIYOR

Mimarlar Odası'nın çıkardığı maliyet tablosunu hatırlatan Bülbül, "Kaçak sarayın maliyet tablosu 4 milyar 586 milyon TL idi. Sayıştay Raporuna göre, Kaçak Saray’ın için 2018 yılında, başlangıç ödeneği 845 milyon liraydı. Tüm yıl boyunca ise 1 milyar 648 milyon 678 bin lira bütçe kullandı. Bu hesap ile birlikte aylık harcama 137 milyon, günlük harcamanın ise 4,5 milyon lirayı aştığı ortaya çıkıyor. Kamu kaynakları yıllarca AKP iktidarı tarafından nereye isteniyorsa oraya aktarıldı. Milyonlarca lira israf edildi. Bugünse ülkemiz savruluyor. Tüm bu liyakatsiz yönetiminiz karşısında Milletimiz ilk seçimde Saray iktidarından mutlaka hesap soracaktır.” ifadelerini kullandı.



