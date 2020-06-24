Danıştay'dan CHP'li belediyelerin yardım kampanyası hakkında karar

24 Haziran 2020 Çarşamba, 13:46

Pandemi sürecinin en tartışmalı başlıklarından biri belediyelerin yardım toplamasının engellenmesiydi… Yargı, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan genelgesine vize verdi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay genelgenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik yönden etkilenen yurttaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi. Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" sözleriyle eleştirdi.



İÇİŞLERİ GENELGE İLE YASAKLADI

İçişleri Bakanlığı da bir genelge ile belediyelerin yardım toplamasını yasakladı. Genelgede, yardım kampanyalarının gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri tarafından yapılabileceği ifade edildi...Belediyelerin yaptığı kampanyaların izin almadan kanuna aykırı yapıldığı ifade edildi. Ayrıca belediyelerin yardım hesaplarında toplanan paralar da bloke edildi…

BELEDİYELER YARGIYA TAŞIDI

Genelgeye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyu yargıya taşıdı. Yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldı…

DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Davaya bakan Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.