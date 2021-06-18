Danıştay'dan kritik iptal: Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili karar

18 Haziran 2021 Cuma, 14:09

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı.

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin ç fıkrasında “Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir” hükmüne yer verilmişti.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Başvuruyu değerlendirilen Danıştay 10. Daire, Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (a), (ç) bentlerinde yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu oy birliği iptal etti. Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi.

"OLUMLU KARAR"

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun üç maddesini Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettiklerini belirterek, “Gösteri ve yürüyüş hakkının 'vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde' yapılmasını öngören, aksi halin kolluk güçlerince dağıtılmasını ve bu eylemlere katılanların hapis cezasıyla cezalandırılmasını düzenleyen maddeydi. İtiraz ettik zira AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, gösteri/yürüyüşün barışçıl olması koşuluyla, tam da dikkat çekmek ve etki uyandırmak üzere yapıldığından, doğası gereği günlük yaşamı bir oranda zorlaştırabileceğini, aksatabileceğini söylüyordu. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerimizi kabul ederek bu düzenlemeyi 2017 yılında iptal etmişti. Aynı yönde 2015 yılında Danıştay’da açtığımız ve başka pek çok maddenin de iptalini istediğimiz davada her ne kadar Danıştay Dairesi diğer istemlerimizi reddetmiş olsa da, bu yöndeki Anayasa Mahkemesi iptal kararımıza dayanarak 'vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırma' yasağını düzenleyen kısmını iptal etmiştir. AKP’giller eliyle Faşist Din Devletine koşar adım götürüldüğümüz bugünlerde ve AKP’gillerin Hukuk Bürosuna dönüştürülmüş yargı koşullarında kararın bu kısmını olumlu buluyor, halkımıza ve demokratik kamuoyuna hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.