Danıştay'dan sivil memurlar için içtima kararı

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:14

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı komutanlıklarda çalışan sivil memurların içtimaya çıkma zorunluluğuna karşı dava açtı. Danıştay 2. Dairesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı çalışan devlet memurlarının içtimaya çıkma zorunluluğuna yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SİME- SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, daha önce Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da kendileri lehine karar verdiğini hatırlattarak, şunları söyledi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasından kaynaklı mevzuat değişikliğine gidildi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Hizmet Esasları Hakkında Yönetmeliği 03 Ekim 2019’da üyelerimize tebliğ edildi. Tebliğ edilen bu yönetmeliğin 25.inci maddesinin 5. fıkrasında Devlet Memurları amirlerinin katılmalarını emrettikleri ‘tüm tören, toplantı ve yoklamalar katılırlar (içtima)’ denilmektedir. Bu hüküm içtima ile ilgili verilen mücadeleye aykırı düşmektedir. Bu nedenle; sendikamız tarafından Danıştay’a yapılan başvuru ile bu hükmün iptal edilmesi istenildi.”

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ'

“Danıştay 2.inci Dairesi tarafından verilen 2019/3496 Esas Numaralı kararda yürütmenin durdurulmasi kararı verildi. Memurlarının asker kişi gibi tam tören, toplantı ve yoklamalara (içtima) katılmasının mücadelesini hukuk yoluna götürerek haklılığımız ortaya çıkardık. Tüm Devlet Memuru ve özellikle Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda çalışan mesai arkadaşlarımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”