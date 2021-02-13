Dans videosu nedeniyle Ahmet Hakan’ın hedef aldığı Hande Sarıoğlu’ndan sert açıklama
Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği Hande Sarıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise söz konusu videoyu gerekçe göstererek, Sarıoğlu'nu “story şebeği” sözleriyle hedef aldı. Ahmet Hakan'a yanıt veren Sarıoğlu, “İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe” dedi.
Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması sonucu Habertürk’teki işine son verildiği öne sürüldü.
Ardından bir açıklama yapan Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi. “Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu” belirten Sarıoğlu, Habertürk’teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sarıoğlu’nu hedef alan yazısında, “Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir ‘story şebeği’ gördüm” ifadelerini kullandı.
Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından Ahmet Hakan’a şu sözlerle yanıt verdi:
“İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe.”
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